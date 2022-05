Brødre stjal felger med dekk fra kjøreskolebil

De to brødrene i 20-årene kom med en uforbeholden tilståelse da de nylig møtte i Stavanger tinghus.

16. oktober i fjor, omkring klokken 00.25 var de på Jæren. Her stjal de fire felger med dekk fra en bil tilhørende en kjøreskole.

«Begge de siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse og ransaking. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med forsett», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at de skulle dømmes i samsvar med siktelsen.

Retten var enig med de siktede i at felger med dekk slik som de er beskrevet her, neppe har en verdi av det omfang politiet legger til grunn, men at de hadde en verdi på 30.000 til 40.000 kroner.

Dermed ble begge brødrene dømt til 21 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

