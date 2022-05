Vil ha 10.200 kroner av mann som skal ha kjørt bil uten førerkort

27. januar i år, omkring klokken 12.30, ble den 41 år gamle mannen fra Egersund stoppet av politiet på E 39 ved Kongeparken.

Det skal ha vist seg at 41-åringen skal ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort.

For dette har han fått en bot på 8500 kroner. Mannen har ikke vedtatt forelegget og dermed skal saken opp i Sør-Rogaland tingrett 12. mai i år.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at mannen skal betale en bot på 10.200 kroner, subsidiært (dvs. for det tilfelle at boten ikke betales/inndrives) fengsel i 20 dager. I tillegg vil det også bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

[ Ble stoppet av politiet – må ut med 63.000 kroner ]