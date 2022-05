Jobbet i oljebransjen og skal ha valgt å svindle Nav

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 37 år gammel kvinne fra Stavanger.

Den lyder på at hun i perioden fra 24. september til 30. juni 2019 skal hun ha sendt meldekort til Nav der hun ikke førte opp alle timene hun jobbet og/eller jobbet for et selskap i olje- og gassbransjen.

På denne måten skal hun ha fått 196.954 kroner i arbeidsavklaringspenger som hun ikke hadde krav på.

Tiltalen lyder også på at hun skal ha oppgitt uriktig informasjon til offentlig myndighet.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 12. mai i år.

[ Blakk kokk valgte å svindle Nav ]