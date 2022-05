Bombe på Bore detonert: – Dette gikk helt etter planen

Politiet fikk tirsdag ettermiddag inn en melding om at det var funnet eksplosiver nedgravd på et jorde på Bore i Klepp kommune.

– Vi har opprettet en sikkerhetssone på 500 meter. Når eksplosivene skal detoneres utvides sikkerhetssonen til 1,5 km. Derfor må blant annet Borestranden og Bore Strandcamping evakueres, sier operasjonsleder Anders Oppedal i en pressemelding i 14-tiden.

– Publikum oppfordres til å holde god avstand til området som er merket og hvor det er vakthold, sier operasjonslederen.

Politiet har bedt om, og fått, bistand fra forsvaret.

– Det graves et hull i bakken, hvor eksplosivene skal detoneres. Det foreligger ingen dramatikk i denne detoneringen, sier Oppedal i pressemeldingen.

Ifølge Jærbladet består bomben av drøye hundre kilo med sprengstoff, er tysk og stammer fra andre verdenskrig.

Politiets bombeekspert forteller til avisen at bomben er av modellen « Cylindrisch 250 », en av de mest brukte tyske bombene under krigen. Det er også funnet tilsvarende, større bomber i området tidligere.

120 kilo sprengstoff

Da RA er på stedet rundt klokken 17.30 er det mannskap både fra politi, sivilforsvaret og helsevesenet på stedet.

– Det som skjer nå er at det tidligere ble funnet en bombe fra andre verdenskrig. Forsvaret er på stedet og har forberedt en kontrollert sprengning, så vi håper vi får foretatt sprengingen i løpet av en halvtimes tid, sier innsatsleder Runar Heggen til RA rundt klokken 17.50.

Til nå har politiet etablert en sikkerhetssone på 1200 meter og evakuert alle innenfor denne sonen.

– Det gjelder alle som har gått tur og alle som bor innenfor sonen. De er nå brakt utenfor sikkerhetssonen, sier Heggen.

Politi, ambulansepersonell og Sivilforsvaret var på plass på Bore. (Tone Helene Oskarsen)

Politiet har fått hjelp av Sivilforsvaret for å kontrollere at det er tomt i området innenfor sonen.

– Det er mange som har tatt turen hit for å se på. Er det trygt?

– Her er det trygt. Om de får sett så mye, vet jeg ikke, men de kommer til å høre et smell, sier Heggen til RA.

Journalister, politi, Sivilforsvaret, ambulansepersonell og skuelystne står ved parkeringsplassen ved nedkjøringen til Borestranden. Heggen forklarer at det er en skog som skiller dette området fra jordet hvor bomben ligger.

– Hvor ofte skjer ting som dette?

– Det er ikke uvanlig at man finner gamle bomber fra andre verdenskrig på Jæren. Så blir det en konkret vurdering fra situasjon til situasjon, om det er skarpe bomber eller vrakgods uten sprengstoff i, sier Heggen.

– Var dette en stor bombe?

– Det er anslått at det er cirka 120 kilo sprengstoff inne i bomben. Det blir nok et lite smell, sier Heggen til RA.

En vellykket sprengning

Klokken 18.25 ble bomben detonert, og man kunne både se og høre den godt selv på lang avstand.

Innsatsleder Heggen sier til RA at det var en vellykket sprengning.

– Dette gikk helt etter planen. Det ble en god smell og man så jordspruten høyt opp. Nå holder vi sikkerhetssonen litt, sånn at forsvaret får forsikret seg om at alt har gått av og er detonert og at det ikke er noe igjen. Hvis det er det må de foreta en sprengning til, men tilbakemeldingen er at det ser ut som om alt er gått av, sier Heggen til RA klokken 18.30.

Han forklarer at sikkerhetssonen på 1200 meter ble satt på bakgrunn av anbefalinger fra spesialister i forsvaret.

– Det er basert på kalkyler foretatt av forsvaret, ut ifra mengde sprengstoff. Det var et kraftig smell og mye energi, og det kan bety at gjenstander og splinter fra metallet rundt sprengstoffet kan fyke langt av gårde, sier Heggen.

Politiet hadde også med seg sivilforsvaret, som blant annet hjalp dem med å evakuere sikkerhetssonen.

– Vi ble kalt inn for å bistå politiet med å evakuere området i 14.30-tiden, og vi kom kjapt på plass, sier leder Svein Kåre Hetland i Sivilforsvaret.

Han hadde totalt med seg 36 mann ut til Bore torsdag ettermiddag.

– Er det vanlig at dere er med på ting som dette?

– Det er første gang så lenge jeg har vært med i Sivilforsvaret. Vi fikk et oppdrag og har løst det i samarbeid med politiet, og alt har gått veldig bra, sier Hetland til RA.