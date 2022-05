Kjørelærer fikk bot for mobilbruk

Kjørelæreren erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

10. august i fjor, omkring klokken 14.37, i Gamleveien i Sandnes var han kjørelærer for en kjøreelev og benyttet mobiltelefon under kjøring til tross for at han er å anse som fører av kjøretøyet.

«Tiltalte har forklart at han hadde kjøretime på tid og sted som angitt i tiltalen. Eleven kjørte bilen. På vei ned Lurabakken noterte tiltalte på den håndholdte telefonen sin. Han så opp og ned på mobilen. Basert på trafikkbildet og elevens kjøreferdigheter vurderte han egen mobilbruk som trygg. Han erkjenner både de faktiske forhold, og at han handlet forsettlig, dvs. var klar over at han brukte håndholdt mobil under kjøringen og som fører av motorvognen», heter det i dommen.

En politibetjent forklarte i retten at han observerte at kjørelæreren holdt på med mobilen og at han varslet en annen politibetjent som stanset den aktuelle bilen.

«Tiltalte mener at han som kjørelærer, i den gitte situasjonen han befant seg, i var unntatt fra forbudet mot bruk av mobiltelefon under kjøring, nettopp fordi han er kjørelærer. De ovenfor nevnte forhold gjorde at han vurderte mobilbruken som trygg», skriver retten i dommen.

Det mente ikke retten som fant det helt klart at kjørelærerens lovtolkning ikke er riktig.

Retten kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 6000 kroner samt tåle registrering av tre prikker på førerkortet.

I tillegg ble han dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

