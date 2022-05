Spisested ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at Senterkafèen Etne AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 197.297 kroner som har sin bakgrunn i skyldig skatt og avgifter.

Senterkafèen Etne har holdt til i andre etasje på Etne Senter og omsatte for 992.000 kroner i 2020. Spisestedet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 246.000 kroner.

«Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble den avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 14. juni.

