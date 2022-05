Hadde syk hund og trengte penger til veterinær

Den 36 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han møtte i Stavanger tinghus.

Blant annet var han tiltalt for forsikringssvindel. 17. juni i fjor meldte han at diverse gjenstander var stjålet fra eiendommen sin på Sola uten at dette var tilfelle.

36-åringen forklarte i retten at hunden hans var syk og at han trengte penger til veterinærutgifter. Dermed bestemte han seg for å melde diverse gjenstander stjålet til politiet og fremme krav om forsikringsutbetaling fra forsikringsselskapet sitt. Etter noe tid utbetalte fikk han utbetalt 20.697 kroner, og han ikke betalt disse pengene tilbake.

14. juli i fjor meldte han på nytt at de samme gjenstandene var stjålet til et annet forsikringsselskap. Denne gangen fikk han utbetalt 18.700 kroner. Heller ikke disse pengene har han betalt tilbake.

27. april i fjor meldte han også til forsikringsselskapet at mobiltelefonen var overkjørt av plenklipperen og delt opp i flere biter, til tross for at dette ikke var tilfelle. Ifølge 36-åringen gjorde han dette fordi han trengte penger.

I forhold til samtlige forsikringsbedragerier ble han dømt for å ha kommet med falsk forklaring til politiet.

Retten kom også til at han skulle dømmes for logget seg inn på sosiale medier til en kvinne han hadde en relasjon med. 3. juli i fjor logget han seg inn hos et flyselskap ved å bruke kvinnens personinformasjon og kansellerte flybilletter som hun hadde bestilt til seg og barna med avreise samme dag.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket til dette, samt foretatt seksuelt krenkende atferd over kvinnen.

Straffen ble fengsel i sju måneder og han må også betale 27.518 kroner i erstatning og 40.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen.

I tillegg må han betale 30.402 kroner og 18.700 kroner i erstatning til to forsikringsselskap, samt 6000 kroner i saksomkostninger.

