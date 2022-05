Hadde med seg marihuana da han kom i land fra båten

Den 19 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus. Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken og viste blant annet til rapporten fra tollvesenet. Med det som bakgrunn kom retten til 19-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

23. februar i år, omkring klokken 10.00 gikk han i land i Risavika Havn i Sola og i den forbindelse innførte han 49,46 gram marihuana.

«Det er i det foreliggende tilfellet tale om forsettlig innførsel av narkotika. Viktige samfunnsinteresser, herunder behovet for å begrense illegal innførsel og omsetning av rusmidler over riksgrensen, taler for at det fortsatt skal ilegges merkbar reaksjon når rusmidler av denne type og mengde innføres. Mengden er av en slik størrelse at det er tale om et ikke ubetydelig antall brukerdoser som objektivt representerer en spredningsfare», heter det i dommen.

Samtidig la retten til grunn 19-åringens forklaring om at marihuanaen var til eget bruk i forbindelse med straffeutmålingen. Retten kom også til at det var formildende at han har erkjent forholdet og at han har samtykket til tilståelsesdom.

«Etter en konkret vurdering har retten kommet til at straffen settes i samsvar med påtalemyndighetens forslag. Siktede dømmes etter dette til fengsel i 21 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år», skriver retten i dommen.

Han ble også dømt til å betale en bot på 12.000 kroner.

