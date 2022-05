Tatt i 68 km/t i 60-sone – må betale 68.000 kroner

Kvinnen i 40-årene kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

3. mars i år, omkring klokken 19.32, ble hun stoppet av politiet på Jærvegen i Klepp etter å ha blitt målt til å ha kjørt i 68 kilometer i timen i 60-sone.

Klokken 20.17 samme dag ble det også tatt en utåndingsprøve av henne som viste en alkoholkonsentrasjon på 0,29 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,58.

«På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen. Hun visste at hun hadde drukket alkohol før kjøringen, men tenkte ikke på at hun kunne være påvirket. Hastighetsoverskridelsen skjedde i forbindelse med at hun akselererte etter å ha stoppet for en forankjørende bil. Retten legger til grunn at hun har handlet uaktsomt med hensyn til begge overtredelsene», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til betinget fengsel i 15 dager.

Påtalemyndigheten la også ned påstand om at hun skulle betale en bot på 68.000 kroner.

«Selv om boten vil ramme familien tungt økonomisk, mener retten at likhetshensyn tilsier at boten bør fastsettes som foreslått. Siktede er innstilt på å gjøre opp for seg og har bedt om at hun får anledning til å betale boten i avdrag», skriver retten i dommen.

Dermed ble hun også dømt til å betale en bot på 68.000 kroner. I tillegg mistet hun førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

