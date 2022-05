Må i fengsel for å ha kjørt uten gyldig førerkort

26-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

13. februar i år, omkring klokken 16.35, kjørte han bil ved Kåsen i Klepp til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse av 21.02.22 hvor det framkommer at politiet observerte siktedes bil under kjøring, og at siktede ble stanset av politiet da han gikk fra bilen sekunder etter at den hadde stanset. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 26-åringen nå skulle domfelles for sitt niende tilfelle av kjøring uten gyldig førerkort og at dette kvalifiserer til en ubetinget fengselsstraff.

«Siktede som aldri har hatt førerkort for klasse B, har vist en vedvarende mangel på respekt for veitrafikklovgivningen. Både individualpreventive og allmennpreventive hensyn tilsier en streng straffereaksjon», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 24 dager.

Han fikk også forlenget tidligere idømt sperrefrist med seks måneder.