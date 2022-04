Den 27 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

5. oktober i fjor, omkring klokken 12.50, tok han buss i Sandnes uten å ha kjøpt bussbillett.

Da han ble bedt om å oppgi personalia til politiet gjorde han ikke dette til tross for gjentatte anmodninger om dette.

«Retten har tatt utgangspunkt i tiltaltes forklaring. Det er ikke uenighet om at han var på tid og sted som angitt i tiltalen, og at det var han politiet kontaktet. Tiltalte har derimot oppgitt at han identifiserte seg for politiet», heter det i dommen.

Det mente retten ikke var tilfelle og viste til forklaringen til en politibetjent.

«Retten ser ingen grunn til at han skulle lyve om dette, og ser bort fra tiltaltes forklaring», skriver retten i dommen.

Dermed ble han dømt til å betale en bot på 8400 kroner og i tillegg må han ut med 2000 kroner i saksomkostninger.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]