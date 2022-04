Tatt for å kjørt mens han var påvirket av cannabis

24-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

15. september i fjor, omkring klokken 22.35, ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil i Hoveveien i Sandnes mens han var påvirket av cannabis.

En blodprøve tatt av klokken 23.00 samme kveld viste at han hadde en påvirkningsgrad tilsvarende en alkoholpromille på over 0,5.

«Patruljen som stoppet siktede beskriver i anmeldelsen at siktede kjørte noe vinglete. Kjøringen fant sted sent på kveldstid en onsdag kveld, med lite trafikk. Kjøringen fant likevel sted over en lang strekning og på motorvei, dette tillegges skjerpende vekt», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 14 dager og 10.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve.

