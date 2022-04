Holdt høy fart – må betale 48.000 kroner

Den 39 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

6. februar i fjor, omkring klokken 03.50, ble 39-åringen stanset av politiet på Våland i Stavanger. Grunnen til at han ble stanset var at politipatruljen mente at bilen holdt høy fart.

Etter å ha vært i kontakt med 39-åringen mistenkte politiet ham for å være påvirket. Det ble forsøkt å ta utåndingsprøve av mannen på stedet, men det klarte han ikke. Dermed ble han tatt med til legevakten for blodprøvetaking. Denne viste at han hadde en promille på 1,11 og at han i tillegg var påvirket av kokain, ecstasy, cannabis og narkotiske tabletter.

«Tiltalte har i retten erkjent straffskyld for forholdet i tiltalebeslutningen, og har forklart at han drakk alkohol (vin og sprit) på et utested og på et nachspiel før han kjørte bil. Han hadde kastet opp før han kjørte, og følte seg ikke spesielt beruset. Når det gjelder de øvrige stoffer i tiltaltes blod antar han at han har inntatt disse i en te som han fikk servert på nachspielet», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse og politiets tidsbruk i saken.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale en bot på 48.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

I forhold til tapstiden får han fradrag for tiden som har gått siden han ble stoppet for kjøringen.

