Kjørte av veien og ødela bilen

Den 26 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

17. desember i fjor kjørte han bil i Strand kommune til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter og cannabis.

Retten kom til at påvirkningsgraden var tilsvarende en promille på over 1,2.

«Det framgår av anmeldelsen at det ikke er vitner til selve kjøringen. Kjøringen endte likevel i en utforkjøring som førte til at bilen ble ødelagt. Siktede forklarte at han følte seg beruset da han kjørte bilen», heter det i dommen.

Retten viste også til at det ikke var bremsespor på stedet.

«Dette tilsier et stort fare- og skadepotensial, og det framstår som en ren tilfeldighet at utfallet av kjøringen ikke fikk alvorligere konsekvenser. Dette er momenter som vektlegges i skjerpende retning», heter det i dommen.

Retten kom også til at han hadde en blanding av cannabis og tobakk på 1,95 gram under kjøringen, og at han skulle dømmes for dette.

Straffen ble ubetinget fengsel i 28 dager og en bot på 25.450 kroner.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve.

[ Kvinne tatt for ruskjøring tre ganger på to uker ]