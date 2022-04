Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 38 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1,5 millioner i skyldig skatt og avgifter.

38-åringen har drevet et byggefirma i distriktet som et enkeltpersonforetak.

I retten erkjente han å skylde omkring 700.000 kroner.

«Skatteetaten har forsøkt å ta dekning for kravet ved flere anledninger, sist ved utleggsforretning den 13. mars 2022, men har ikke oppnådd mer sikkerhet for kravet enn et pant i en bil med en anslått verdi på omkring 5000 kr. Skyldneren kan dermed presumeres å være insolvent etter reglene i konkursloven § 62. Han har erkjent å ikke ha midler til å gjøre opp gjelden, heller ikke for den halvparten av gjelden han erkjenner å skylde, og ber om en utsettelse på rundt et halvt år for å fullføre noen prosjekter han er i gang med. En slik tidsperiode er for lang til at betalingsudyktigheten kan anses forbigående. Han har ikke på annen måte kunnet sannsynliggjøre at han allikevel er solvent, slik at vilkårene for å åpne konkurs er innfridd», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 13. juni.

