Skal ha kjørt varebil mens han var påvirket av narkotika

20. mai må en 41 år gammel mann fra Sandnes møte i retten. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt bil i Hommersåkveien 23. juni i fjor til tross for at han skal ha vært påvirket av amfetamin, cannabis og narkotiske tabletter.

Også den 16. juli i fjor skal han kjørt bil mens han var påvirket av amfetamin, cannabis og piller.

I forbindelse med denne kjøreturen skal han også ha holdt for høy fart etter forholdene og unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om dette ved bruk av blålys.

Under den siste kjøreturen skal han heller ikke hatt gyldig førerkort.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerretten.

