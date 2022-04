Viste politiet et falskt førerkort

Den 45 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

23. mai i fjor, omkring klokken 10.25, ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil i Ullandhaugveien i Stavanger.

I den forbindelse viste han politiet et forfalsket polsk førerkort.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.

«Sterke allmennpreventive hensyn tilsier at det normalt reageres med en korter: ubetinget fengselsstraff ved misbruk av forfalskede dokumenter», heter det i dommen.

Retten kom også til at det var skjerpende at 45-åringen var dømt for det samme i 2018.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 24 dager og han fikk også inndratt et falskt polsk førerkort.

