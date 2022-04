Var i lære og valgte å svindle Nav

Mannen i 20-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

I perioden fra mars 2019 til mars 2020 sendte han meldekort til Nav er han opplyste null timer, til tross for at han jobbet 725,5 timer. Han unnlot også å opplyse om at han var lærling og dermed var under utdanning. Meldingene han sendte til Nav førte til at han fikk utbetalt 175.306 kroner som han ikke hadde krav på.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet.

«Siktede har forsettlig forholdt seg som beskrevet i siktelsen. Han hadde også forsett om uberettiget vinning. Vilkårene for straff og tilståelsesdom er oppfylte. Siktede dømmes. I grovhetsvurderingen legges særlig vekt på beløpets størrelse holdt opp mot grunnbeløpet på gjerningstidspunktet, og at det er tale om bedrageri av offentlige og tillitsbaserte støtteordninger. Bedrageriet var samlet sett grovt. Siktedes forsett omfatter de forhold som særlig taler for at overtredelsen var grov», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at saken var blitt noe gammel uten at mannen kunne lastes for dette. Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 45 dager.

