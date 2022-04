Politiloggen natt til lørdag: Fyll, vold og bedrageri

Like etter midnatt mottok politiet en melding fra et utested på Bryne. En person hadde blitt utsatt for vold. Den skadde personen ble kjørt til legevakten for sying. En person er pågrepet. Begge er menn i 20-årene.

I løpet av natten ble totalt fem menn bortvist fra Stavanger sentrum, av ulike grunner.

Den første var i 1-tiden. En mann i 50-årene oppførte seg dumt, og var til sjenanse ved inngangen på et utested. Politiet melder at han ikke uventet – var beruset.

Ikke lenger etter på ble en mann i 20-årene bortvist fra sentrum til klokken 08.00, grunnet oppførsel som ikke passer seg på offentlig sted.

Klokken 1.39 melder politiet at en mann i 20-årene bortvist fra sentrum, etter å ha utvist aggressiv oppførsel.

Klokken 2.17 melder politiet om en mann i 30-årene som har blitt anmeldt etter han forsøkte å slå en vakt, og spyttet ham i ansiktet. Hendelsen skjedde på et utested etter krangel om en jakke.

Like etter klokken 3, var det en mann i 20-årene som ble bortvist, etter at han yppet til bråk.

Kastet opp i drosje og stakk av

Klokken 4.39 melder politiet at en kvinne i 30-årene kastet opp i en drosje, og deretter stakk av fra regningen. Dette skjedde i Haugesund. Kvinnens identitet er kjent, og hun vil bli anmeldt for bedrageri.

På Karmøy har det politiet meldt om flere voldelige hendelser natt til lørdag:

Klokken 22.15 mottok politiet melding om at to personer hadde truet og angrepet en tredje person med slag, spark og kvelertak. Det ble søkt etter gjerningspersonene uten resultat. Saken vil bli etterforsket videre. Hendelsen fant sted på Norheim, Karmøy.

Klokken 23.30 fikk politiet melding om håndgemeng mellom to menn i henholdsvis 50- og 20-årene i Kopervik. Den ene ble tatt med til legevakten og den andre ble bortvist fra stedet. Politiet oppretter sak på kroppskrenkelse.

Klokken 1.38 ble en mann i 20-årene bortvist fra Fotvatnet-området, etter at han yppet til slagsmål og forsøkte å presse seg inn i flere russebusser.