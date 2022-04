Skogbrann på Gausel: Rishi løp og hentet hageslangen

Fredag ettermiddag brøt det ut skogbrann i Kviebakken på Gausel. Rogaland brann og redning IKS meldte om brannen klokken 13.15. Nærmere klokken 14 melder brannvesenet at brannen er slukket.

Det brant cirka 50 kvadratmeter med skog. Først meldte brannvesenet at det var 1,5 mål.

Nabo Rishi Khandelwal løp og hentet hageslangen da han så flammene.

– Jeg satt hjemme og jobbet. Kona kom og sa hun luktet røyk. Det er sikkert bare noen som griller, svarte jeg. Men så gikk hun ut og kikket. Da så hun flammene, forteller Khandelwal.

Han løp og hentet hageslangen, la den over veien og løp mot skogen.

– Jeg tenkte at jeg måtte gjøre det jeg kunne for å være med på å hindre at brannen spredte seg. Det er knusktørt i skogen. Det skal ikke mye til, sier den ansvarsfulle naboen.

Brannen kom aldri nærmere Khandelwal. Brannfolkene fikk kontroll og Khandelwal kunne pakke sammen igjen.

Brannfolkene på stedet satte pris på innsatsen.

– Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme. Vi må hjelpe til med det vi kan når det brenner, sier Khandelwal.

Beboer Rishi Khandelwal vannet skogen for å hindre at brannen skulle spre seg. (Arne Birkemo)

Innsatsleder Trond Fosse i Rogaland brann og redning IKS sier det brant godt da brannvesenet ankom stedet.

– Det er veldig tørt. Det brenner raskt på overflaten når det er så tørt, sier han til RA på stedet.

– Vi fikk mange meldinger da folk som så brannen, sier innsatslederen.

Årsaken?

– Vi har ingen bevis, men det er sjeldent at en brann starter at seg selv – uansett hvor varmt og tørt det er, sier Fosse.

Det var ikke fare for spredning til bebyggelse, melder brannvesenet.

Brannvesenet advarer mot skogbrann akkurat nå.

«Skogbrannfaren er økende i Rogaland nå. Husk det generelle bålforbudet, bruk sunn fornuft og vær forsiktig med grill og ild. Hold deg oppdatert på skogbrannfareindeksen», skriver vaktleder på Twitter-kontoen til Rogaland brann og redning IKS.

1,5 mål med skog ble svidd da det brant i skogen ved Kviebakken på Gausel fredag ettermiddag. (Arne Birkemo)

Innsatsleder i Rogaland brann og redning IKS, Trond Fosse sier en brann ikke starter av seg selv, uansett hvor tørt det er. (Arne Birkemo)

Det er utrolig tørst i Rogaland akkurat nå. Brannvesenet ber folk om å være varsomme. (Arne Birkemo)