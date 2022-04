Kjøreturen fra festen endte i grøften

Den 22 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Tiltalen lød på at han 25. september i fjor, omkring klokken 01.50, lot en venn bruke sin bil til tross for at vennen var påvirket av alkohol.

Kjøringen fant sted i Strand kommune. 22-åringen har forklart at han husker lite fra selve festen. Om kjøringen husker han kun selve hendelsen da bilen endte i grøften. Han husker at bilen var i grøften, og at han måtte bryte opp døren for å komme seg ut. Han husker videre at han måtte roe sjåføren av bilen, samt deler av etterfølgende kjøretur til legevakt i ambulanse.

Sjåføren forklarte i retten at han og 22-åringen var på samme fest. På slutten av kvelden gikk de begge ut for å ta en røyk. Sjåføren tok da på seg vesten til 22-åringen, og i denne lå nøklene til bilen hans. Sjåføren ønsket da å kjøre til et nachspiel, og han fikk med seg tiltalte i bilen. Ifølge sjåføren var 22-åringen, på tidspunktet da de skulle inn i bilen, såpass full at han måtte holde han rundt skulderen ham for å få̊ ham inn i bilen. Sjåføren har beskrevet at 22-åringen «ikke var til stede».

Ifølge en politibetjent som kom til stedet og avhørte sjåføren, forklarte han at han og 22-åringen ble enige om å gå for å kjøre, og at sjåføren skulle kjøre ettersom han var minst full av de to. Politibetjenten forklarte at det ikke ble tatt avhør av 22-åringen, da han ikke var samarbeidsvillig.

Rettens flertall, bestående av fagdommer og den ene meddommeren kom til at de ikke kunne utelukke sjåførens forklaring om at 22-åringen «ikke var til stede», med den konsekvens at 22-åringen ikke var klar over at kjøringen foregikk eller kom til å foregå.

Dermed kom retten til at han skulle frifinnes.

