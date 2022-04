Vil ha 6000 kroner av kjørelærer som skal ha brukt mobilen under kjøretime

28. april i år må kjørelæreren møte i Sandnes tinghus. Bakgrunnen for det er at han har nektet å vedta et forelegg på 5000 kroner.

Hendelsen skal ha funnet sted 10. august i fjor, omkring klokken 14.37. Da skal han ha vært kjørelærer for en kjøreelev som kjørte personbil. I den forbindelse skal kjørelæreren ha benyttet mobiltelefonen sin under kjøring til tross for at han er å anse som fører av kjøretøyet.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at kjørelæreren skal betal en bot på 6000 kroner, subsidiært 12 dagers fengsel dersom boten ikke betales/inndrives. I tillegg vil det bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

I forelegget kommer det også fram at overtredelsen medfører tre prikker på førerkortet.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]