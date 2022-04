Begge tunnelene skal nå være åpne, og trafikken skal gå som normalt, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

Byfjordtunnelen, E39, var stengt under et kvarter fra klokke 10.05 til 10.14. Et vogntog måtte berges ut av tunnelen.

Hundvågtunnelen var også stengt en periode. Høyre felt retning Stavanger ble stengt på grunn av et kjøretøy med stans. Meldingen om stansen kom inn klokken 09.42. Klokken 09.59 var tunnelen åpnet igjen for fri ferdsel.