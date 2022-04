Tatt i 146 kilometer i timen på E 39

Den 19 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

17. september i fjor, omkring klokken 22.55, kjørte han bil på E 39 i Sandnes. Her ble farten hans målt til 146 km/t i 90-sone.

21. desember i fjor kjørte han også bil på Orrevegen i Klepp uten å ha gyldig førerkort.

Etter eldre rettspraksis ville fartsovertredelsen ført til en ubetinget fengselsstraff. I stedet viste retten til et rundskriv fra riksadvokaten og at dette tilsier at samfunnsstraff er det riktige med tanke på farten og fartsgrensen på stedet.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Han mistet også førerretten i ni måneder regnet fra 17. september i fjor, og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

