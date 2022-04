Må betale 14.400 kroner for å ha spilt høy musik

26-åringen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Mannen var tiltalt for å ha spilt så høy musikk at naboene ikke fikk sove. Hendelsen fant sted på en adresse i Stavanger 12. august i fjor, omkring klokken 03.40. 26-åringen skal også ha fått pålegg av politiet om å skru ned musikken uten at dette ble gjort.

En politibetjent forklarte i retten at 26-åringen spilte så høy musikk der han bodde, at han holdt naboene våkne. Atferden hadde vært et generelt problem den siste tiden, og naboen tilkalte derfor politiet for å få̊ ro.

«Retten er heller ikke i tvil om at tiltalte på instruks fra politiet skrudde ned musikken, og at han i den forbindelse fikk pålegg om å dempe musikken resten av natten, et pålegg han der og da forsto innholdet av. Til tross for dette skrudde han musikken opp igjen til et sjenerende høyt volum straks politiet forlot stedet. Handlingene ble gjort med viten og vilje og var dermed forsettlige», heter det i dommen.

26-åringen forklarte i retten at han ikke husker hendelsen, og at han drakk mye alkohol i den aktuelle perioden.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for ordensforstyrrelse og unnlatelse av å rette seg etter pålegg fra politiet.

Straffen ble en bot på 14.400 kroner, subsidiært 29 dager i fengsel. Retten kom også til at han ikke skulle dømmes til å betale saksomkostninger og viste til hans svake økonomi.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]