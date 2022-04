Fyrverkeri mot politibil

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot en 17 år gammel gutt.

Den lyder på for ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd å ha påvirket en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling eller hindret en slik handling, eller søkt å oppnå dette, eller gjengjeldt en tjenestehandling.

Grunnlaget for dette er at han 31. desember i fjor, omkring klokken 23.30, skal ha oppholdt seg på Varhaug.

I forbindelse med at en politipatrulje patruljerte på Varhaug i anledning uforsvarlig oppskyting av fyrverkeri flere steder i sentrum, og like etter at de hadde formant personene på stedet om å ikke skyte fyrverkeri mot personer eller ting, skal han ha avfyrt fyrverkeri mot patruljens uniformerte politikjøretøy slik at det gikk av under eller like rundt bilen.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 5. mai i år. I den forbindelse må han møte i retten med foreldrene sine som verger.

