Tirsdag kveld gikk politiet ut og ba publikum om hjelp. To 11 år gamle gutter var savnet fra Tau. Ifølge politiet kunne guttene ha tatt buss fra Tau mot Stavanger/Sandnes.

Det skrev politiet på Twitter klokken 21.47 tirsdag. Politiet ba om tips i saken.

Like over midnatt melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt at guttene ble funnet i god behold.