Må betale for å ha kjørt med denne lasten

Blant annet ble det tirsdag gjennomført en kontroll på Sokn kontrollstasjon.

Her var resultatet følgende:

Det var overlast på en varebil, 200 kilo over tillatt vekt, samt overlast på og to tunge kjøretøy på henholdsvis 1800 kilo og 100 kilo over tillatt vekt. Dette ga gebyrer på henholdsvis 5600 kroner 2450 kroner og det måtte lastes ned til tillatt vekt.

Kontrollen avdekket også luftlekkasje i bremser som førte til bruksforbud, tørr svingskive, løse rammebolter, løs eksos, sikthindrende gjenstander i frontrute og manglende lastesikring som også førte til bruksforbud). Et kjøretøy var feilmerket og måtte laste om for og komme ned på tillatt lengde.

Det ble også gitt to dekkgebyr på til sammen 2000 kroner.

Også på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland ble det holdt kontroll tirsdag:

Her ble seks personbiler/varebiler avskiltet grunnet manglende periodisk kjøretøykontroll. En av dem hadde manglende omregistrering.

Det ble også avdekket flere tekniske mangler både på bremser (tunge kjøretøy) og tre bruksforbud på sikring av last.

Det ble også gitt to skriftlige advarsler på kjøre- og hviletid.

