Kjørte av veien – politiet mistenker illebefinnende

Sør-Vest politidistrikt skriver på Twitter at de fikk en melding klokken 09 om at en bil har kjørt av veien og over et jorde på Grannessletta på Sola.

Bilen står nede i fjæra, og politiet er på stedet. De har fått kontakt med føreren som er ved bevissthet.

– Det er mistanke om at føreren – en mann i 40-årene, har hatt et illebefinnende, skriver politiet.

#Sola: Melding kl. 09 om en bil som har kjørt av veien og over et jorde på Grannessletta. Bilen står nå nede i fjæra. Politiet er på stedet og i kontakt med fører som er ved bevissthet. Det er mistanke om at føreren (mann i 40 årene) har hatt et illebefinnende. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) April 19, 2022