Forklarte at han fikk overlevert pose av en bekjent som han skyldte penger

Den 23 år gamle mannen erkjente straffskyld for oppbevaring av narkotika da han nylig møtte i Stavanger tinghus. Samtidig mente han at han ikke hadde oppbevart så mye narkotika som det tiltalebeslutningen beskrev.

22. februar 2020 kom en politipatrulje til 23-åringens leilighet i Stavanger. En person som kom ut av leiligheten ble tatt med hasj og på denne bakgrunn gikk politibetjentene inn i leiligheten. Her fant de tiltalte og på stuebordet lå det brukerutstyr til røyking av hasj.

Politibetjentene spurte 23-åringen om han hadde narkotika i leiligheten. Det ble funnet noen mindre klumper med hasj. 23-åringen fant fram en hvit pose fra et skap og ga det til politiet. I denne posen ble det blant annet funnet 24 gram kokain, 36 ecstasytabletter og 25 tabletter med det narkotiske virkestoffet diazepam.

23-åringen har forklart at han ikke visste hva posen inneholdt, og at han hadde fått overlevert posen av en bekjent som han skyldte penger. Som «betaling» skulle 23-åringen oppbevare posen for vedkommende. 23-åringen forklarte også at han ikke undersøkte innholdet i posen, men at han gikk ut fra at det var hasj i den.

I retten erkjente han straffskyld for oppbevaring av 115 gram hasj.

Sør-Rogaland tingrett kom til at det ikke var ført bevis som gjorde at en kunne se bort fra 23-åringens forklaring om innholdet i posen, og at han kun skulle straffes for å ha oppbevart 115 gram hasj.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt svært gammel. Dermed ble han dømt til 42 timer samfunnsstraff.

