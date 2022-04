Klokken 00.55 – natt til mandag, fikk Sør-Vest politidistrikt melding om at flere personer stjal klær fra en Fretexboks ved Varden kirke i Stavanger. Det skriver de på Twitter.

Politiet fikk observasjon på en bil de mistenkte hadde kjørt fra stedet, utenfor en leilighet.

– Inne i leiligheten ble det funnet flere poser med klær, og to menn og to kvinner i 20- og 30-års alderen blir anmeldt for tyveriet, skriver politiet.

Godset ble tilbakelevert, og sak er opprettet.