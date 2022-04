Jobbet i butikk og svindlet Nav

Kvinnen i 20-årene erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra juni 2018 til juni 2019 sendte hun meldekort til Nav der hun opplyste å ha jobbet 688 timer som ansatt i en dagligvarebutikk, mens hun i realiteten hadde jobbet 1219 timer i butikken i den aktuelle perioden. Dette medførte at hun fikk utbetalt 104.631 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.

«På denne bakgrunn finner retten at tiltalte forsto at hun oppga et for lavt timeantall til Nav, og at hun bevisst påvirket behandlingen av meldekortene for å få en urettmessig utbetaling, som totalt påløp seg til kroner 104.631 for mye i dagpenger. Hun forsto at det ville påføre NAV et tap eller fare for tap. Hun har dermed opptrådt forsettlig, og forsettet omfatter alle elementer i gjerningsbeskrivelsen», heter det i dommen.

Retten kom også til at hun skulle dømmes for å ha gitt falsk forklaring til offentlig myndighet og at hun skulle dømmes til fengsel i 14 dager, samt å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

