Hadde cannabisplanter og hasj i boligen sin

En mann i 40-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

3. februar 2020, omkring klokken 12.20 foretok politiet en ransaking i boligen hans. Ransakingen var begrunnet i mistanke om dyrking av cannabis. I et skap på et soverom fant politiet to cannabisplanter som i tørket tilstand veide 279,5 gram inkludert stilk. I tillegg pekte mannen ut en klump hasj for politiet. Denne veide 18,11 gram.

Retten mente at mannen har handlet forsettlig. En psykolog forklarte i retten at tiltalte kort tid etter pågripelsen ble tatt under behandling og en periode var innlagt grunnet rusutløst psykose. Politibetjentene, som foretok den første ransakingen, forklarte at tiltalte var paranoid og stresset da politiet tok seg inn i leiligheten hans.

«Dyrkingen av plantene var imidlertid skjedd over tid. Dyrkerommet og forholdene rundt dyrkingen framsto rasjonelt, planlagt og profesjonelt. Retten kan derfor ikke se at tiltalte har vært strafferettslig utilregnelig i gjerningsøyeblikket», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen mente retten at det var skjerpende at mannen er dømt for tilsvarende. Samtidig ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Aller mest ble det lagt vekt på at saken har blitt gammel uten at mannen kan lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 43 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

