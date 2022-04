Beboere fikk kontroll på innbruddstyv

Klokken 10.15 fikk Sør-Vet politidistrikt melding om at beboere på en adresse i Ugleveien i Stavanger hadde selv fått kontroll på en innbruddstyv som hadde tatt seg inn via et knust vindu.

– Utenfor adressen fant politiet også en stjålet tung motorsykkel, skriver de.

Den siktede, enn 42 år gammel mann, er pågrepet og vil bli fraktet til arresten.