Forsøkte å slepe bil med promille

Den 19 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Natt til onsdag 23. juni i fjor, omkring klokken 04.45, fikk politiets operasjonssentral melding fra en forbipasserende som hadde observert to personer som forsøkte å trekke en bil opp fra en grøft ved hjelp av en annen bil ved Europris Åsen på Auglendsmyrå i Stavanger. På bakgrunn av meldingen dro en politibetjent til stedet.

Han observerte da en Volvo og to personer som sto ved bilen. Like ved Volvoen sto en grå bil nedenfor på parkeringsplassen til Europris. Den grå bilen hadde blitt forsøkt tauet av Volvoen, og det hang tau fra Volvoens bakende og den grå bilens front.

Begge framsto som berusede og det ble besluttet å ta blodprøve av 19-åringen.

Retten kom til at det var 19-åringen som hadde kjørt bilen og viste til opptak fra et videokamera på stedet.

«Noen minutter ut i opptaket kan man observere en bil komme kjørende fra Shell Haugåsveien og i retning Mariero i tilsynelatende stor hastighet. Bilen forsøker tilsynelatende å svinge inn til høyre mot Europris i høy hastighet, men klarer ikke svingen. Bilen havner utenfor veien og oppå en hekk like ved siden av parkeringsplassen til Europris. Videoen viser videre at to personer kommer ut av bilen nokså umiddelbart etter sammenstøtet. De to personene forsøker – uten hell – å få bilen fra hekken og ned på parkeringsplassen. Etter en stund drar de samme personene for å hente Volvoen som er beskrevet ovenfor. Ved bruk av Volvoen og et medbrakt slepetau forsøker de å få den grå bilen ned. Noe tid deretter ankommer en blå bil med fire uidentifiserte passasjerer. Med deres hjelp lykkes de med å få løftet og dratt bilen ned på parkeringsplassen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at 19-åringen skulle dømmes for å ha kjørt bil med 1,07 i promille og at han hadde kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort. Straffen ble fengsel i 24 dager og 10.000 kroner i bot.

Han fikk også 22 måneders sperrefrist på erverv av førerrett og må betale 3000 kroner i saksomkostninger.

