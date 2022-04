Like før klokken halv ni onsdag morgen opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter at en mann i 30-årene er pågrepet og anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann og skadeverk.

– Han forsøkte å skalle til politibetjenter i forbindelse med en ordensforstyrrelse i Sandnes i morgentimene, skriver de.

I tillegg ødela han inventar i en politibil.