Utested gikk konkurs

Det var firmaet Bytunet Bar AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

Bytunet Bar AS har stått bak driften av utestedet Rabinowitz som har holdt til i Haraldsgata i Haugesund.

Bytunet Bar AS omsatte for nesten 3,8 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 621.000 kroner.

Retten kom til at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Jarle Bachmann er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 9. mai.

