Tok opp mobilen, kjørte gjennom hekk og kolliderte i hage

Den 28 år gamle kvinnen erkjente delvis straffskyld da hun møtte i Stavanger tinghus.

mandag 22. mars i fjor kjørte hun bil i Stavanger i forbindelse med at hun skulle på jobb. Hun hadde vært på fest natt til søndag, var trøtt og hadde forsovet seg. På vei til jobben tok hun opp mobilen for å ringe til jobben for å si at hun var sen. I den forbindelse mistet hun kontrollen over bilen slik at hun kjørte av veien og gjennom en hekk før hun kolliderte i en hage. Det oppsto både skader på hekken og ikke minst på bilen som senere måtte kondemneres.

Etter hvert kom politiet til stedet og 28-åringen ble tatt med til lege for blodprøvetaking. Denne viste at kvinnen med all sannsynlighet var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2 da kjøringen fant sted.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes for uaktsom kjøring, bruk av mobiltelefon under kjøring og ruskjøring.

Straffen ble ubetinget fengsel i 21 dager og 15.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i to år og fire måneder og hun må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

