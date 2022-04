Kvinne tatt for mopedpromille

Den 22 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

Kort tid forut for klokken 00.30 den 28. august i fjor kjørte hun moped i Stavanger til tross for at hun var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt klokken 04:03 samme natt viste en promille på 1,31. Retten kom også til at hun skulle dømmes for å ha kjørt mopeden uten å ha gyldig førerkort, og for å ha kjørt moped som ikke var påsatt lovlige kjennemerker på den.

«I dette tilfellet hadde siktede høy promille under kjøringen. Kjøringen førte til en ulykke hvor det oppsto både personskade på siktede og materiell skade på mopeden. I formildende retning vektlegges at siktede kjørte moped, som normalt er forbundet med mindre fare, og at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse», heter det i dommen.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 18 dager og 30.000 kroner i bot.

Hun fikk også to års sperrefrist på erverv av førerrett.

