Hadde med seg 66 gram amfetamin, 16 gram hasj og to gram kokain på utested

Den 24 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

Torsdag 3. desember 2020, like etter midnatt, mottok en politipatrulje melding av operasjonssentralen om å kjøre til et utested ved Skagenkaien i Stavanger. Bakgrunnen var at en melder hadde funnet en rumpetaske med det vedkommende mistenkte at var en større mengde narkotika. Etter at patruljen hadde ankommet, ble 24-åringen av en ansatt pekt ut som personen som hadde hatt tasken på seg tidligere på kvelden. 24-åringen ble derfor visitert. Under visitasjonen ble det funnet en foldekniv og ulike typer narkotika, blant annet i tiltaltes lommebok.

Som en følge av dette ble det også foretatt ransaking i 24-åringens bolig.

På utestedet hadde 24-åringen med seg følgende: 66,79 gram amfetamin, 19,42 gram hasj, 3,97 gram kokain, 90 tabletter 2 mg inneholdende det narkotiske virkestoffet klonazepam, og 58 tabletter 2 mg inneholdende det narkotiske virkestoffet etizolam.

Hjemme hos ham ble det funnet 2,75 gram hasj og 10 tabletter 2 mg inneholdende det narkotiske virkestoffet klonazepam.

«Ifølge tiltalte var narkotikaen til eget bruk, og han forklarte at han brukte alle de aktuelle rusmidlene på daværende tidspunkt. På dette punkt ser retten bort fra tiltaltes forklaring. Mengden amfetamin alene tilsier klart at narkotikaen ikke utelukkende var ment til eget bruk. Det framstår også som lite troverdig at tiltaltes eneste grunnlag for å ha med seg stoffene på byen var at foreldrene hans hadde oppdaget dem hjemme. Retten peker dessuten på at en liten vekt til å veie narkotikaen også befant seg i rumpetasken. Tiltaltes formål med oppbevaringen får imidlertid ingen betydning for skyldspørsmålet», heter det i dommen.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha båret kniv.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 24-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel.

Straffen ble ubetinget fengsel i fem måneder der han får fradrag for to dager i varetekt.

Han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

