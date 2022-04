Så ut som han holdt på med mobilen – ble tatt for ruskjøring

Den 41 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

2. november i fjor, omkring klokken 14.00, hadde UP en mobil atferdskontroll ved Boganesveien i Stavanger.

På tidspunktet for kontrollen begynte det å nærme seg rushet, og det var derfor en del biler på veien og saktegående trafikk.

Omkring klokken 14.05 observerte patruljen 41-åringen som kom kjørende. På bakgrunn av at det så ut som at føreren holdt på med en mobiltelefon, bestemte de seg for å kjøre etter bilen. Den ble stoppet ved en bussholdeplass ved Jåtten skole. Føreren av bilen viste seg å være tiltalte. Den ene politibetjenten bestemte seg for å gjøre et søk på ham, og så da at han tidligere hadde mottatt en reaksjon for ruspåvirket kjøring. Det ble derfor besluttet å ta spyttprøve av ham.

Siden spyttprøven ga utslag på cannabis, ble 41-åringen tatt med til legevakten for blodprøvetaking.

41-åringen forklarte i retten at han omkring klokken 18.00 kvelden før hadde røykt to jointer.

«På denne bakgrunn finner retten at tiltalte i det minste burde ha forstått at han fremdeles var ruspåvirket da han kjørte. Han har dermed opptrådt uaktsomt, jf. veitrafikkloven § 31 første ledd», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes for å ha kjørt bil mens han var ruset av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han tidligere er dømt for ruskjøring. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 18 dager og 45.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i tre år og må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]