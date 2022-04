Rygget bil med 3,09 i promille

Mannen i 40-årene erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

28. juni i fjor, omkring klokken 16.15, kjørte mannen på en parkeringsplass på Sola til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt av ham samme dag klokken 17.25, viste en promille på 3,09.

I tillegg til analyseresultatet la retten også vekt på forklaringene til to vitner som kjente mannen.

«De stoppet han på parkeringsplassen idet han startet å rygge. De sørget deretter for å kjøre han hjem til egen bolig hvor politiet kom like etter. Tiltalte har i retten og i politiavhør erkjent forholdet, men husker ikke noe fra selve kjøringen på grunn av høy ruspåvirkning», heter det i dommen.

Retten la til grunn at han kun hadde kjørt en halv meter da han ble stoppet av vitnene, og at han også skulle dømmes for kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Straffen ble 25 dagers fengsel og 15.000 kroner i bot.

Han fikk også tre års sperrefrist for erverv av førerrett.

