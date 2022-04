Kjørte i 126 km/t i 80-sone

6. mars, omkring klokken 15.39, kjørte den 36 år gamle kvinnen fra Stavanger bil på E134 i Etne. Her ble farten hennes målt til 126 kilometer i timen i 80-sone.

36-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus og retten kom til at hun skulle dømmes i samsvar med siktelsen.

«Siktedes hastighet var rett over grensen for når det reageres med forelegg, som er på 125 km/t. Retten mener det må tillegges vekt i formildende retning at hastighetsoverskridelsen skjedde i forbindelse med en ellers aktsom forbikjøring. Den høye hastigheten ble kun holdt i en kort periode, over en rett og oversiktlig strekning. Det var lyst, tørr veibane, fint vær og god sikt, og kun én bil foran siktede som hun skulle kjøre forbi. Siktede bremset ned rett etter at forbikjøringen var gjennomført. Det forelå slik retten ser det flere formildende omstendigheter rundt kjøringen som bør vektlegges ved reaksjonsfastsettelsen. Siktede er ikke tidligere straffet», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til å betale en bot på 15.000 kroner. I tillegg så mistet hun førerretten i seks måneder.

