Flere varslet politiet om høy musikk fra russebusser

Den første meldingen kom klokken 23.45. Politiet fikk melding om høy musikk fra russebusser i Mekjarvik i Randaberg. Dette forstyrret nattesøvnen til beboere i området. Politiet ble sendt til stedet og var i dialog med russen. De skrudde ned musikken da politiet ba dem om det, og kjørte etter hvert videre.

Klokken 01.00 kom det e ny melding om at russebussene spilte så høy musikk at det forstyrrer naboers nattesøvn. Meldingen kom fra Tananger. Politiet rykket ut, men da var det nesten ingen russ igjen på stedet. En buss fikk pålegg om å ikke spille høy musikk mer natt til torsdag.

Klokken 02.10 fikk politiet nok en melding om høy musikk fra russebusser. Denne gangen fra området Arboret i Sandnes. Det skal ikke ha vært veldig høy lyd da politiet kom til stedet. To av bussene fikk pålegg om å holde musikken på et akseptabelt nivå. Flere av bussene forlot stedet like etterpå.