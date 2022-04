Like før klokken 16.30 fikk politiet melding om en trafikkulykke i Kvernevikveien i Stavanger.

Framme på stedet melder politiet at to biler er involvert i ulykken og at det er snakk om påkjørsel bakfra. Det skal ikke være snakk om personskade.

Kort tid etter melder de at det er noe trafikale utfordringer på stedet.

– Begge biler må taues inn. Bilberger på vei, skriver politiet på Twitter.