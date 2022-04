Mistet førerkortet i fartskontroll

Den 29 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

13. januar i år, omkring klokken 14.18, kjørte han bil i Tanangerveien på Sola. Her ble fartens hans målt til 128 km/t i 80-sone.

29-åringen forklarte i retten at fartsoverskridelsen skjedde i forbindelse med en forbikjøring, men det mente ikke retten var tilfelle.

«Det er snakk om en firefeltsvei, hvor to av feltene går i retning Tananger/Sola og to i retning Forus/E39, med en midtrabatt mellom kjørefeltene i de ulike retningene. Siktedes bil ble observert å ligge i venstre fil over et lengre strekke og hadde fri bane til den innhentet trafikken i den aktuelle tunnelen før Forus. Etter dette framstår det ikke å ha vært snakk om en typisk kortere forbikjøring, men heller for rask kjøring i venstre fil helt til trafikken forut gjorde at siktede ble forhindret fra å kjøre videre. Dette underbygges også noe av siktedes egen forklaring, da han ga uttrykk for at han nok også kjørte for raskt et strekke etter at forbikjøring var fullført. Retten vektlegger også opplysninger om at forholdene ikke var sikre, da det var vått på veien og en del trafikk», heter det i dommen.

Retten kom til at 29-åringen skulle få noe strafferabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og en bot på 13.500 kroner.

29-åringen mistet også førerretten i seks måneder der han får fradrag for tiden fra 13. januar i år.

