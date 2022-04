Skal ha kjørt bil i amfetamin- og cannabisrus

20. mai må en 42 år gammel mann møte i Sandnes tinghus for ymse relatert til kjøring.

23. juni i fjor kjørte han bil på Hommersåk til tross for at han skal ha vært påvirket av amfetamin, cannabis og narkotiske tabletter.

16. juli i fjor, omkring klokken 01.31, skal han på nytt ha kjørt bil i Sandnes mens han var påvirket av amfetamin, cannabis og narkotiske tabletter.

Ifølge tiltalen kjørte han ved denne anledningen med alt for høy hastighet etter forholdene, og han skal også ha unnlatt å stoppe for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette ved bruk av blålys.

I forbindelse med den siste kjøreturen skal han heller ikke ha hatt gyldig førerkort.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]