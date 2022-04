Kjørte bil mens hun hadde 2,97 i promille

Den 49 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møte i Stavanger tinghus.

15. januar i år, omkring klokken 17.50, kjørte hun bil i nabolaget sitt i Stavanger mens hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne klokken 18.10 samme dag viste en promille på 2,97.

«Det er i vår sak skjerpende at kjøringen fant sted på dagtid, i tettbygd strøk. Ved å kjøre gjennom et boligområde med høy promille, utsatte siktede både seg selv, andre trafikanter og fotgjengere for stor fare. Det er videre skjerpende at siktede kjørte uten gyldig førerkort», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at hun skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble hun dømt til ubetinget fengsel i 30 dager og hun må også betale en bot på 66.000 kroner.

Hun mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

