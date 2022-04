Sørget for at det ble en ganske så utrivelig julefeiring

37-åringen erkjente seg skyldig da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

På julaften i fjor feiret han denne sammen med en venn i boligen sin i Sandnes. Det ble inntatt alkohol, og etter vennen hadde gått hjem, bestemte 37-åringen seg for å kjøre for å kjøpe sigaretter. Han ble stoppet av politiet, og det ble tatt blåseprøve av ham. Blåseprøven slo ut på alkohol, og det ble besluttet at han skulle tas til politistasjonen for å ta utvidet blåseprøve. På politistasjonen ble 37-åringen forklart at han enten måtte ta utvidet blåseprøve, alternativt en blodprøve hos legevakten. Han ville ikke medvirke til utvidet blåseprøve, og det ble derfor besluttet at tiltalte måtte til legevakten for å ta blodprøve.

På legevakten i Sandnes var han lite samarbeidsvillig og ga uttrykk for at han heller ville hjem. Han fikk påsatt håndjern, noe som gjorde at han begynte å slenge seg rundt. I den forbindelse fikk han tatt krokfot på en politibetjent som falt mot en dør og fikk dørhåndtaket i ryggen.

Etter dette ble han lagt i bakken og en ekstra politipatrulje ble tilkalt. Etter en stund – hvor fire politibetjenter måtte til – fikk de tatt blodprøve av 38-åringen. Denne viste at han hadde en promille på 2,38.

Straffen ble ubetinget fengsel i 45 dager og en bot på 30.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

