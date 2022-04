Må i fengsel for å ha kjørt bil uten førerkort

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

På ettermiddagen 7. august i fjor kjørte han bil på Randabergveien til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort. Kjøringen ble fotografert av en politibetjent.

«Forholdet underbygges av fremlagt bildematerialet. Retten finner at handlingen ble begått med forsett og tiltalte domfelles for forholdet idet både de objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt», heter det i dommen.

16. mars i fjor ble han dømt til fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år for ruspåvirket kjøring og kjøring uten gyldigførerkort. Kjøringen den gang fant sted i oktober 2020.

«Kjøring uten gyldig førerkort som han nå domfelles for fant sted under et år etter dette og retten finner det riktig å nå avsi en fellesstraff med den betingende del av tingrettens dom. Foruten at det er kort tid mellom lovbruddene viser retten til at det dreier seg om samme type forbrytelse som han ble dømt for sist. Retten finner at straffen nå kan settes som foreslått av aktor til 21 dager», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager.

